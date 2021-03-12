Cizre İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü'nden İstiklal Marşı'nın kabulünün 100.yıl dönümünde anlamlı klip - Son Dakika

Cizre Belediyesinin desteğiyle Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladıpğı klip

İstiklal Marşı'nın farklı mekanlarda okunması ŞIRNAK - Cizre İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cizre Belediyesi'nin desteği ile İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.

Şırnak

Şırnak'ta da Şehri Nuh Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda etkinlik düzenlendi.

Programda konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İstiklal Marşının büyük bir eser olduğunu ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle yad ettiklerini söyledi.

Pehlivan, "Ne mutlu bizlere. Ne mutlu bize ki böyle asil, korkusuz, cesaretli, böyle inançlı bir milletin evlatlarıyız." diye konuştu.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Tamer Bilecan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kamu kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Cizre ilçesinde de Milli Eğitim Müdürlüğü, Cizre Belediyesinin desteğiyle klip hazırladı.

Klipte, öğretmenler, öğrenciler, kolluk kuvvetleri, sağlık çalışanları ilçenin farklı mekanlarında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan klip, büyük beğeni topladı.