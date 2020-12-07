Batman'da istismara uğrayan küçük kız, koruma altına alındı - Son Dakika

BATMAN'da istismara uğrayarak hamile kaldığını iddia eden P.Ö., başka bir ilde bulunan Çocuk Koruma İlk Müdahele Merkezi'ne (ÇOKİM) yerleştirildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bağlı bir köyde yaşayan P.Ö. adlı kız çocuğu, geçtiğimiz günlerde cinsel istismara uğradığı ve hamile kaldığı iddiasıyla Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Batman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından olayın vuku bulduğu tarihte yapılan adli çalışmanın akabinde çocuğumuz farklı bir ildeki Çocuk Koruma İlk Müdahele Merkezimize (ÇOKİM) yerleştirilmiştir. Halen kuruluşta kalmakta olan çocuk ile ilgili Bakım ve Sağlık tedbiri kararı talep edilmiş ve gerekli mesleki çalışma başlatılmıştır. Gizlilik kararı çerçevesinde yürütülen adli sürece İl Müdürlüğü Hukuk Birimi tarafından müdahil olunmuştur" denildi.

Haber: ?Ferhat EKİNCİ/ANKARA,