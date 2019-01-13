Batman'da İzinsiz Yürüyüşe Müdahale

Batman'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP'li gruba polis müdahale etti.

Batman'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP'li gruba polis müdahale etti. HDP'nin Batman Belediye Başkan adayı Sabri Özdemir gözaltına alındı. Batman'da bir grup HDP'li Gülistan Caddesi'nde toplanan bir grup partili yürüyüş yapmak istedi. Ancak polis, gruba yürüyüşün izinsiz olduğu gerekçesiyle dağılmaları yönünde uyarı yaptı. Polis, uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale ederek, Belediye Başkan adayı Sabri Özdemir'i gözaltına aldı. Özdemir, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



(İHA)

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