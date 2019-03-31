Son Dakika Haberleri: Batman'da İzinsiz Yürüyüşe Müdahale

Batman'da İzinsiz Yürüyüşe Müdahale

1 saat önce

Batman'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıp örgütü öven sözde marşlar söyleyerek izinsiz yürümek isteyen HDP'li gruba polis müdahalede bulundu.

Batman'da İzinsiz Yürüyüşe Müdahale, System.String[]
Batman'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıp örgütü öven sözde marşlar söyleyerek izinsiz yürümek isteyen HDP'li gruba polis müdahalede bulundu.

Batman Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Mehmet Demir'in kazanması üzerine bir grup HDP'li, Turgut Özal Bulvarı'ndaki HDP il binası önünde toplandı.

Demir'in, "Belediyemizi almaya gidelim." sözleri üzerine grup, belediyeye doğru yürüyüşe geçti.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıp örgütü övücü sözde marşlar söyleyerek yürümek isteyen gruba polis uyarıda bulundu.

Uyarıya rağmen dağılmayan gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi.

Müdahalenin ardından grup dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:54 Kaynak: AA

Abdullah Öcalan, Halkların Demokratik Partisi, Batman, Güncel
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