Batman'da jandarma ekipleri vatandaşların yardımına koşuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da jandarma ekipleri vatandaşların yardımına koşuyor - Son Dakika

Batman'da jandarma ekipleri vatandaşların yardımına koşuyor

11 dakika önce

Batman kırsalında terörle mücadele kapsamında başarılı operasyonlara imza atan jandarma ekipleri, şimdi de korona virüs tedbirleri nedeni ile dışarı çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların yardımına koşuyor.

Batman'da jandarma ekipleri vatandaşların yardımına koşuyor, System.String[]

Batman kırsalında terörle mücadele kapsamında başarılı operasyonlara imza atan jandarma ekipleri, şimdi de korona virüs tedbirleri nedeni ile dışarı çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların yardımına koşuyor.


Korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Batman Valiliği koordinatörlüğünde Sason İlçe Kaymakamlığında Vefa Sosyal Destek Grupları kuruldu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kapsamda köylerde yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşların temel alışveriş ihtiyaçlarını karşıladı. Ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara evde kalmaları için uyarılarda bulunan ekipler, talep etmeleri halinde tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını kaydetti.


Köylerde jandarma ekiplerini karşısında gören vatandaşlar, yardımlarından dolayı ekiplere dua ve teşekkür etti. - BATMAN

Jandarma, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 01:56 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE ALIŞVERİŞ KUYRUĞU SOKAĞA TAŞTI
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı kavga etti: 7 yaralı Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak 76 yaşındaki çiftçi, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı Bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi Koronavirüse iyi geliyor denilen zerdeçal satışları arttı, uzmanlar dozaj uyarısı yaptı Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
14:00
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek         
13:57
Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi         
13:52
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı         
13:49
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin         
13:46
Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek         
13:41
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı         
13:35
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor         
13:26
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak         
13:24
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek         
13:15
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu         
13:07
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi         
13:00
Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak         
12:41
23 Nisan Bayramı ile gururlanıp kendileri için düzenlenen festivallerde eğleniyorlar! İşte dünyanın farklı yerlerinden ilginç çocuk gelenekleri 23 Nisan Bayramı ile gururlanıp kendileri için düzenlenen festivallerde eğleniyorlar! İşte dünyanın farklı yerlerinden ilginç çocuk gelenekleri         
12:40
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor         
12:36
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var         
12:35
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi" diyen Erdoğan'a yanıt geldi         
12:22
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı         
12:11
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı         
11:56
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı         
11:53
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor         
11:35
Son dakika: Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada Son dakika: Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada         
11:26
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak         
11:13
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi         
11:07
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim         
11:05
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı         
10:51
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor         
10:44
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı         
10:43
Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak         
10:38
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 14:07:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Batman'da jandarma ekipleri vatandaşların yardımına koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]