Son Dakika Haberleri: Batman'da jandarma yüzbaşı FETÖ'den açığa alındı
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da jandarma yüzbaşı FETÖ'den açığa alındı - Son Dakika

Batman'da jandarma yüzbaşı FETÖ'den açığa alındı

7 saat önce

Bolu merkezli 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonu kapsamında Batman İl Jandarma Komutanlığı Personel Şube Müdürü'nün açığa alındığı kaydedildi.

Batman'da jandarma yüzbaşı FETÖ'den açığa alındı, System.String[]

Bolu merkezli 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonu kapsamında Batman İl Jandarma Komutanlığı Personel Şube Müdürü'nün açığa alındığı kaydedildi.


Edinilen bilgilere göre Bolu merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankesörlü telefonlardan ardışık arama yaptıkları belirlenen 11 asker gözaltına alındı. Aralarında Batman İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Personel Şube Müdürü Yüzbaşı M.T. gözaltına alınmasının ardından açığa alındı.


Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BATMAN

Batman, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı
Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında FETÖ'cü Kanter, ABD'li senatörlerin Türkiye karşıtı basın toplantısına katıldı Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı Cezaevi firarisi, etek giyip market soydu! O anlar böyle görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 21:23:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da jandarma yüzbaşı FETÖ'den açığa alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]