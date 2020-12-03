Batman'da jandarmadan dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika

Batman'da jandarmadan dolandırıcılık operasyonu

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dolandırıcılık suçundan aranan bir kişinin yakalandığı belirtildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dolandırıcılık suçundan aranan bir kişinin yakalandığı belirtildi. Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, hakkında 3 dolandırıcılık, 2 bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve hakaret suçlarından yakalama kararı bulunan V.D. isimli şahsın yakalandığı kaydedildi. Gözaltına alınan V.D.'nin ifade işlemlerinin ardından Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği belirtildi. - BATMAN

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