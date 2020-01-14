Batman'da jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu - Son Dakika
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Batman'da jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu

6 saat önce

Batman'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçan terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Batman'da jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu, System.String[]

Batman'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçan terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğünce teröre karşı yürütülen kararlı mücadele ile örgütte çözülme sürüyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinden 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan, R.C'ye (22), örgütün Suriye'deki kampında ideolojik ve silahlı eğitim verildi.

PKK'da sözde yönetici düzeydeki örgüt mensubunun şoförlüğünü yapan, Barış Pınarı Harekatı'nda sorumlu düzeydeki örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesine tanık olan R.C, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışması sonucu örgütten kaçtı.

Güvenlik güçlerine teslim olan R.C'nin işlemleri sürüyor.

12 günde 4 terörist teslim oldu

Böylece Batman'da 12 günde teslim olan terörist sayısı 4'e yükseldi.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eyleminden etkilenerek örgütten kaçan S.B, 3 Ocak'ta, terör örgütü PKK'da sorumlu düzeydeki K.B. silahı ve telsiziyle 6 Ocak'ta, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışması terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçan A.T. de 7 Ocak'ta güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Batman, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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