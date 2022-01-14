Batman'da JASAT 2021'de 110 faili meçhul olayı aydınlattı - Son Dakika

Batman'da İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) 2021'de 110 faili meçhul olayı aydınlattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, JASAT halkın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla birçok başarılı çalışmaya imza attı.

Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde il genelinde çoğunluğu hırsızlık olmak üzere toplam 131 asayiş olayına müdahale eden JASAT birimi 110 faili meçhul olayı aydınlattı.

Söz konusu olaylara karıştığı tespit edilen 209 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Bu şüphelilerden 45'i tutuklandı.

Ayrıca, "kasten öldürme", "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "hırsızlık gibi suçlardan aranan, haklarında 3 yıldan 24 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası bulunan 90 kişi de tutuklanarak, cezaevine gönderildi.