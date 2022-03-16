Batman'da KAAN uygulaması kapsamında eğitim verildi - Son Dakika
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Batman'da KAAN uygulaması kapsamında eğitim verildi

16.03.2022 11:40
Batman'da KAAN uygulaması kapsamında eğitim verildi

Batman Emniyet Müdürlüğünce, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Uygulaması (KAAN) kapsamında özel güvenlik görevlilerine ve emniyet personeline eğitim verildi.

Batman Emniyet Müdürlüğünce, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Uygulaması (KAAN) kapsamında özel güvenlik görevlilerine ve emniyet personeline eğitim verildi.

Ahmet Güneştekin Kültür Merkezinde düzenlenen eğitim öncesinde konuşan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Cumhurbaşkanının dijital Türkiye hedefleri talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığının üzerine düşen görevleri çağın gerekleri doğrultusunda en güzel şekilde yaptığını belirtti.

Şahin, Türkiye'nin yaptığı uygulamalarla dünya standartlarının üzerine çıktığını ifade ederek, "İçişleri Bakanlığının temel görevlerinden olan huzur ve güvenliğin sağlanması, genel asayiş, suçların önlenmesi, suçların takibi hususunda daha huzurlu ve daha mutlu bir Türkiye idealine doğru güvenle gidiyoruz. Bu çok önemli ve hassas görevi, suçların önlenmesi görevini yerine getirirken hepimiz görevimizin öneminin sorumluluğu ve bilinci içerisinde hareket etmeliyiz." dedi.

Özel güvenlik görevlilerinin hassasiyeti ile ülkede çok önemli sonuçların elde edildiğine işaret eden Şahin, özel güvenlik görevlilerinin işini tam ve doğru bir şekilde yaparsa, görev ve sorumluluklarının, sınırlarının farkında olursa fark yaratacağını kaydetti.

Şahin, "Bu konuda KAAN projesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"İş birliği içerisinde güvenlik seviyesi artacaktır"

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da verilen eğitimin önemine değindi.

Polis teşkilatının birinci derecede görevinin insanların can ve mal emniyetini en üst seviyede tutmak, insanların güvenlik kaygısı taşımadan işine, okuluna gitmesini, hayatın olağan akışında güven içinde yaşamasını sağlamak olduğunu belirten Kıraç, "Sayısal olarak bizden yüksek bir özel güvenlik teşkilatı personeli mevcut. Bu bir ordu demek. Şayet ilgili arkadaşlar biraz kendilerini yeniler ve bu eğitimler vasıtayla da nasıl davranmaları gerektiği, nerelerde genel kollukla iş birliği yapmaları gerektiği konularını daha iyi pekiştirirse bu hepimiz için daha iyi olacak." diye konuştu.

Batman merkezde 1500 özel güvenlik görevlisinin, 2 bin 500 de polisin bulunduğunu belirten Kıraç, güvenlik görevlilerinin kendilerini teşkilattan soyutlamaması gerektiğine işaret etti.

Kıraç, "Geçmişte özel yerlerde güvenliği bekçiler sağlardı. İşte inşaat bekçisi veya site bekçisi vardı. Artık böyle değil. Bu konu bugün profesyonel özel güvenlik görevlileri tarafından kontrol ediliyor. Yani koca bir siteyi ve içerisinde yaşayan insanların güvenliği özel güvenlik görevlilerinin elinde. Yani siz onları koruyun, bizler de orayı gören caddeyi koruyalım. Böylelikle iş birliği içerisinde güvenlik seviyesi artacaktır." şeklinde konuştu.

Daha sonra eğitime geçildi.

KAAN uygulaması kapsamında verilecek eğitim iki gün sürecek.

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Ahmet Güneştekin, Türkiye, Asayiş, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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