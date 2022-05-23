Batman'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Batman'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı

23.05.2022 19:45

Batman'da kablo hırsızı suçüstü yakalandıBATMAN Batman Sağlık Mahallesi'nde gece saatlerinde demir makasıyla internet kablolarını kesip çalan hırsız, vatandaşın cep telefonu kamarasına yansıdı.

Batman'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı

BATMAN Batman Sağlık Mahallesi'nde gece saatlerinde demir makasıyla internet kablolarını kesip çalan hırsız, vatandaşın cep telefonu kamarasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Sağlık Mahallesi'nde gece 02.30 sularında direğe bağlı internet kablolarını demir makasla kesip çalan hırsız, vatandaşın cep telefonu kamarasına yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızı çaldıkları kablolarla birlikte yakaladı.

Batman'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı
Batman'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı
Batman'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı
Batman'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika
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