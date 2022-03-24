Batman'da kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika
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Batman'da kablo hırsızları yakalandı

24.03.2022 15:04
Batman'da kablo hırsızları yakalandı

Batman'da özel bir kuruma ait kabloları çalan 2 şahıs yakalandı.

Batman'da özel bir kuruma ait kabloları çalan 2 şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklanırken diğeri ise serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Kültür Mahallesinde bulunan GSM şirketine ait baz istasyonunda meydana gelen kablo hırsızlığı olayı ile ilgili S.Ş. isimli şahıs yakalandı. Batman İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahsın tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

Karşıyaka Mahallesi Samanyolu Caddesi üzerinde bulunan trafoda meydana gelen bakır kablo hırsızlığı ile ilgili olarak, M.E.Ü. isimli şahıs ise suçüstü yakalandı. Suçüstü yakalanan şahıstan temin edilen kabloların kuruma teslim edildiği kaydedildi. Şahsın İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. - BATMAN

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Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika


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