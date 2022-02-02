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Batman'da kaçak avlanan 11 kişiye 14 bin 32 lira ceza - Son Dakika

Batman'da kaçak avlanan 11 kişiye 14 bin 32 lira ceza

02.02.2022 11:33
Batman'da kaçak avlanan 11 kişiye 14 bin 32 lira ceza

Batman'da kaçak avlandığı tespit edilen 11 kişiye 14 bin 32 lira ceza uygulandı.

Batman'da kaçak avlandığı tespit edilen 11 kişiye 14 bin 32 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi tarafından farklı zamanlarda gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı hareket eden 11 kişi belirlendi.

Ekipler tarafından 11 kişiye toplam 14 bin 32 lira ceza verildi.

Denetim ve kontrollerde el konulan 2 silah, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Batman'da kaçak avlanan 11 kişiye 14 bin 32 lira ceza

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İl Jandarma Komutanlığı, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da kaçak avlanan 11 kişiye 14 bin 32 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da kaçak avlanan 11 kişiye 14 bin 32 lira ceza - Son Dakika
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