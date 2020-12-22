Batman'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Batman'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

22.12.2020 13:36
Batman'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı, System.String[]

BATMAN'ın Kozluk ilçesi yakınlarında Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

BATMAN'ın Kozluk ilçesi yakınlarında Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kozluk ilçesi yakınlarında Siirt- Batman karayolunda meydana geldi. İçinde Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu 72 EY 261 plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak devrildi. Kazada ismi öğrenilemeyen 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen kişi, otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Batman'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
Batman'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Afganistan, Kozluk, Batman, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Batman'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika


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