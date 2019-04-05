Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu

Batman'da kamyon kasasındaki meyve kasaları arasında gizlenmiş 6 bin 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman'da kamyon kasasındaki meyve kasaları arasında gizlenmiş 6 bin 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gercüş ilçesinde kamyon kasasında gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan ekipler, ilçe çıkışında bir kamyonu durdurdu.





İl Jandarma Komutanlığında görevli tütün tespit köpeği "İmza" ile kamyon kasasında arama yapan ekipler, meyve kasaları arasına gizlenmiş 6 bin 560 paket gümrük kaçağı sigara buldu.





Sigaralara el konulurken, bir kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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