Batman'da kaçak yapı uyarısı - Son Dakika

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, kentte kaçak yapılara asla izin verilmeyeceğini söyledi.

Vali Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Batman'da kaçak yapılara asla izin verilmeyeceğini ve dolandırıcılık yaparak, "kaçak yapınızı legal hale getireceğiz" diyen kişilere de itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Vatandaşların ev alırken dikkat etmesini isteyen Şahin, "Kaçak yapılar böyle kağıtla, kürekle legal hale getirilemezler. Hiçbir surette vatandaşlarımız bu tür dolandırıcılara itibar etmesinler ve ev alacağınız zaman öncelikle kat mülkiyetli, tapulu evler almaya özen gösterin. Kimsenin sizi kandırmasına müsaade etmeyin." dedi.