Batman'da durdurulan bir araçta 4 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Batman'da durdurulan bir araçta 4 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi

03.09.2022 00:23
Batman'da durdurulan bir araçta 4 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman'da kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde durdurulan araçta yapılan aramada karton koliler içerisinde 4 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman'da kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde durdurulan araçta yapılan aramada karton koliler içerisinde 4 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede polis ekipleri tarafından Batman il merkezinde durdurulan bir araçta 4 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak sürücü hakkında işlem başlatıldı. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da durdurulan bir araçta 4 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da durdurulan bir araçta 4 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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