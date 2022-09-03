Batman'da durdurulan bir araçta 4 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman'da kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde durdurulan araçta yapılan aramada karton koliler içerisinde 4 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede polis ekipleri tarafından Batman il merkezinde durdurulan bir araçta 4 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak sürücü hakkında işlem başlatıldı. - BATMAN