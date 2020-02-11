Batman'da kaçakçılık operasyonları - Son Dakika
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Batman'da kaçakçılık operasyonları

6 saat önce

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde bin 725 paket gümrük kaçağı sigara ile 1 ton 772 kilogram tütün ele geçirildi.

Batman'da kaçakçılık operasyonları, System.String[]

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde bin 725 paket gümrük kaçağı sigara ile 1 ton 772 kilogram tütün ele geçirildi.


Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde kaçakçılık yapan şahısların yeni taktik ve teknikler uygulamaya çalıştıklarının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan kontrol ve çalışmalarda kaçakçılık yapan şahısların gümrük kaçağı sigaraları vücutlarına sarmak suretiyle kontrol noktalarından geçmeye çalıştıkları tespit edilerek, yapılan operasyonlar sonucunda şahıslar üzerinde parçalar halinde vücutlarına sarılı bin 725 paket kaçak sigara ve 1 ton 772 kg kıyılmış tütün ele geçirilmiş olup şüpheli şahıslar yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. - BATMAN

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:17 Kaynak: İHA
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