Batman'da Kaçakçılık Operasyonu

Batman
'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, uzun namlulu silah, tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.
İhbarı değerlendiren İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, merkeze bağlı bir köyde M.Y'ye ait eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, uzun namlulu silah, 4 av tüfeği, tabanca ve bunlara ait mermi ve şarjörler ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarını da değerlendiren ekipler, Gercüş
ilçe çıkışında durdurulan otomobilde, 2 kilogram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.
Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.