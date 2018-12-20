Son Dakika Haberleri: Batman'da Kaçakçılık Operasyonu

Batman'da Kaçakçılık Operasyonu

2 saat önce

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, uzun namlulu silah, tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.

Batman'da Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, uzun namlulu silah, tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.

İhbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, merkeze bağlı bir köyde M.Y'ye ait eve operasyon düzenledi.


Operasyonda, uzun namlulu silah, 4 av tüfeği, tabanca ve bunlara ait mermi ve şarjörler ele geçirildi.


Gözaltına alınan M.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Öte yandan, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarını da değerlendiren ekipler, Gercüş ilçe çıkışında durdurulan otomobilde, 2 kilogram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.


Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:07 Kaynak: AA

Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



16 Yaşındaki Çocuk, Tartışma Yaşadığı Yengesine Kurşun Yağdırdı Adana'da Bir Garip Vurulma Hikayesi...askerden İzne Gelen Bir Kişiyi Silah ve Bıçakla Yaraladığı...

Son Dakika! İsrail'den Suriye'deki Gerilimi Tırmandıracak Çıkış: Saldırılarımızı Artıracağız Usta Oyuncu Ayşen Gruda'nın Kızından Üzen Açıklama: Annem Tekrar Yoğun Bakıma Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:27:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da Kaçakçılık Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]