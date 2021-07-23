Son dakika haberleri... Kaçan kurbanlık danayı yakalamak için polis, zabıta ve vatandaşlar seferber oldu - Son Dakika

Kaçan kurbanlık danayı yakalamak için polis, zabıta ve vatandaşlar seferber oldu

BATMAN - Kurban Bayramı vesilesiyle kesilmek için getirilen dana kasapların ellerinden son anda kaçtı.

Batman Kültür Mahallesinde meydana gelen olayda kurbanlık için getirilen dana son anda kasapların ellerinden kaçarak sokaklara daldı. Çevredeki vatandaşların yanı sıra polis ve zabıta ekiplerinin de peşine düştüğü dana emniyet müdürlüğüne kadar kaçmayı başararak Batman sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu. Uzun uğraşlar sonrasında kaçan dana yakalandı.