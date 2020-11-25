Batman'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Batman'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında toplantı düzenlendi.

Batman Valisi Hulusi Şahin, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon toplantısında yaptığı konuşmada, kamu kuruluşları olarak kadına şiddetin önlenmesi noktasında çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığımızın açıkladığı gibi kadına şiddetin engellenmesi noktasında ciddi mesafeler kat edildiğini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Kadına şiddette yüzde 20'nin üzerinde bir azalış söz konusu ama bizim parolamız sıfır tolerans olduğu için yüzde 20'lik azalmalarında bizi tatmin etmeyeceği ortada. Bir tek kadına dahi şiddete tahammülümüz yok. Bu hususta ilimizde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu çok yönlü, uzun bir mücadeledir. Sadece adli yada kolluk ile çözülecek bir konu değil, toplumun tüm kesimleri başta erkekler olmak üzere bu ilkelliğe ve cehalete dur demesi lazım. Yeni yetiştirdiğimiz nesilleri de bir daha böyle bir konunun toplumun gündeminde olmayacağı ve akla dahi gelmeyeceği nesiller yetiştirmemiz lazım."

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı İsa Çakmak, Garnizon Komutanı Hava Albay İhsan Kaplan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ümit Çiçek, İl Müftüsü Turgut Erhan, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.