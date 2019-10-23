Batman'da kadınlara meme kanseri taraması yapıldı

BATMAN - Batman İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, köylerde yaşayan kadınlara yönelik meme kanseri taraması gerçekleştirdi.

Batman'da, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında etkinlik düzenledi. Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin'in himayesinde düzenlenen çalışma kapsamında KETEM ekipleri, Demirlipınar köyünü ziyaret etti. Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu da etkinlikte kadın konukların yanında yer alarak farkındalık çalışmalarına katkıda bulundu. Açılış konuşmaları ve pasta kesiminin ardından kanser ile ilgili sunum yapıldı. Etkinlikte tarama yapan kadınlara hediyeler takdim edildi.

25 bin kadına ulaşarak kanser taraması yapıldı

Batman Sağlık İl Müdürü Hakan Pamukçu, kentte kanser taraması noktasında proje başlattıklarını söyledi. Pamukçu, "Bu proje çerçevesinde 2 sene içinde 25 bin kadına ulaşılarak rahim ağzı ve meme kanserine yönelik taramadan geçirdik Geçirdiğimiz taramada 350 bayanımız erken teşhisle rahim ağzı kanseri olduğunu öğrendi. Bunun dışında da 40 kadın da erken teşhisle meme kanseri olduğunu öğrendi. Geliştirdiğimiz yeni projede bir araç içerisinde mamografi cihazı ve rahim ağzı kanserine yönelik cihazlarımızla yönelik tarama yapılmakta. Meme kanseri yeni öğrenen bir hemşiremizde köy köy dolaşıp oradaki doktor ve hemşirelerimizle beraber halka meme kanserini anlatmaktadır projenin hayırlara vesile olmasını dileriz" dedi.

Tarama testi yaptıran Kübra Doğan, çalışmanın çok iyi olduğunu belirterek, "Bütün kadınların bu bilgiye sahip olması gerektiğini düşünüyorum. 'Erken Tanı Hayat Kurtarır' sloganıyla hareket ederek bu programın kadınlara çok iyi geleceğini düşünüyorum. Bu program sayesinde kadınlar erken tanıyla beraber belki ömür uzatacaklar bunu için bu tür projelerin çok iyi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.