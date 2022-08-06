Edinilen bilgilere göre, Batman Aydınlıkevler Mahallesi'nde su oluk borusuna sıkışan kediye gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayınca Batman Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kedinin sıkıştığı yere gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşların ardından kediyi sıkıştığı oluktan çıkardı. Yaptıkları ilk incelemede kedinin kalbinin durduğunu gören itfaiye personeli kediye uzun süre kalp mesajı yaparak tekrar hayata döndürdü. Ekiplerin, hayata dönen kediye su verdikten sonra belediyeye bağlı hayvan barınağına teslim ettiği öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

İtfaiye, Batman, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Batman'da itfaiye personeli kurtardığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü - Son Dakika

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