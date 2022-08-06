Batman'da itfaiye personeli kurtardığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü - Son Dakika
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Batman'da itfaiye personeli kurtardığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

06.08.2022 17:53
Batman'da itfaiye personeli kurtardığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

Batman'da kafası su borusuna sıkışan kedinin kalbi durunca onu kurtaran itfaiye personeli kalp mesajı yaparak tekrar hayata döndürdü.

Batman'da kafası su borusuna sıkışan kedinin kalbi durunca onu kurtaran itfaiye personeli kalp mesajı yaparak tekrar hayata döndürdü.

Edinilen bilgilere göre, Batman Aydınlıkevler Mahallesi'nde su oluk borusuna sıkışan kediye gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayınca Batman Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kedinin sıkıştığı yere gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşların ardından kediyi sıkıştığı oluktan çıkardı. Yaptıkları ilk incelemede kedinin kalbinin durduğunu gören itfaiye personeli kediye uzun süre kalp mesajı yaparak tekrar hayata döndürdü. Ekiplerin, hayata dönen kediye su verdikten sonra belediyeye bağlı hayvan barınağına teslim ettiği öğrenildi. - BATMAN

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Batman, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da itfaiye personeli kurtardığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da itfaiye personeli kurtardığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü - Son Dakika
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