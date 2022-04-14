Batman'da kaldırımda çalınan bisiklet güvenlik kamerasına takıldı - Son Dakika
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Batman'da kaldırımda çalınan bisiklet güvenlik kamerasına takıldı

14.04.2022 14:18
Batman'da kaldırımda çalınan bisiklet güvenlik kamerasına takıldı

Batman'da bir dükkan önünde kaldırıma bırakılan bisikleti çalan hırsız, güvenlik kamerasına takıldı.

Batman'da bir dükkan önünde kaldırıma bırakılan bisikleti çalan hırsız, güvenlik kamerasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık olayı Batman GAP Mahallesinde meydana geldi. İftardan sonra iş yerine gelen vatandaş, bisikletini iş yeri kapısının önüne bıraktı. Bisikleti fark eden hırsız, çevreyi kontrol ettikten sonra bisikleti çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Batman'da kaldırımda çalınan bisiklet güvenlik kamerasına takıldı
Batman'da kaldırımda çalınan bisiklet güvenlik kamerasına takıldı

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Hırsızlık, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da kaldırımda çalınan bisiklet güvenlik kamerasına takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da kaldırımda çalınan bisiklet güvenlik kamerasına takıldı - Son Dakika
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