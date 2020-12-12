Batman'da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika

Polis memuru Cirit için İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen cenaze törenine, Vali Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete ve mesai arkadaşları katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Koruma Şube Müdürlüğünde görev yapan Hasan Cirit (48), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Batman 'da kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi.

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