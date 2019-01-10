Batman'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
1 saat önce
Batman'da kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Batman'da kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Güneykent Mahallesi Kuyubaşı TOKİ'lerden kent merkezine giden Cevdet Polatkan yönetimindeki 01 AKD 17 plakalı kamyonet, refüje çarparak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Ayşete Erdem (63), özel hastanede tedavi altına alındı.
Erdem, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:32 Kaynak: AA
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