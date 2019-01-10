Son Dakika Haberleri: Batman'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Batman'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Batman'da kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Batman'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Batman'da kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güneykent Mahallesi Kuyubaşı TOKİ'lerden kent merkezine giden Cevdet Polatkan yönetimindeki 01 AKD 17 plakalı kamyonet, refüje çarparak şarampole devrildi.


Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Ayşete Erdem (63), özel hastanede tedavi altına alındı.

Erdem, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:32 Kaynak: AA

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