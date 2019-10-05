Son Dakika Haberleri: Batman'da kamyonet devrildi: 11 yaralı
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Batman'da kamyonet devrildi: 11 yaralı

54 dakika önce

Batman'da, hasat sonrası tarlada kalan mısır koçanlarını toplayanları taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Batman'da, hasat sonrası tarlada kalan mısır koçanlarını toplayanları taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 DL 660 plakalı kamyonet, Diktepe köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile kamyonet kasasında taşınan 10 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kısa süre trafiğe kapalı kalan Batman- Diyarbakır kara yolu, yola savrulan mısır koçanı çuvallarının kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Bölge Devlet Hastanesine gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Batman'da kamyonet devrildi: 11 yaralı

Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:35 Kaynak: AA
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