Batman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Edinilen bilgilere göre kaza, Batman Kozluk merkezinde meydana geldi. Hız limitini aşan 21 HA 949 plakalı kamyonet sürücüsü, önündeki 33 CHC 55 plakalı otomobile arkadan vurdu. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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