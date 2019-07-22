Son Dakika Haberleri: Batman'da kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
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Batman'da kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

1 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandıAlınan bilgiye göre, Gercüş'ün Arıca köyü mevkisinde Lezgin Akgül (32) yönetimindeki 72 AG 073 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyonet, şarampole devrildi.

Batman'da kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı, System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Gercüş'ün Arıca köyü mevkisinde Lezgin Akgül (32) yönetimindeki 72 AG 073 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyonet, şarampole devrildi.
Kazada sürücü Akgül ile araçta bulunan Mehmet Emin Akgül (21) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Mehmet Emin Akgül, buradaki ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.
Gercüş, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:13 Kaynak: AA
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