Batman'da Kapalı Olan Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

Batman'da yaklaşık 1 aydır etkili olar kar yağışı nedeniyle günlerdir kapalı olan köy ve mezra yolları, İl Özel İdare ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda tamamen ulaşıma açıldı.

Batman'da yaklaşık 1 aydır etkili olar kar yağışı nedeniyle günlerdir kapalı olan köy ve mezra yolları, İl Özel İdare ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda tamamen ulaşıma açıldı.



Batman'da kar yağışının en etkili olduğu Sason ilçesinde 50 köy ve Kozluk'ta ise 69 köy yolu 1 metreyi bulan kar yağışı nedeniyle kapanmıştı. Kar yağışı nedeniyle kapanan ilçeye bağlı Çakırpınar köy yolunun da ulaşıma açılmasıyla kapalı olan köy yolunun kalmadığı öğrenildi. - BATMAN

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