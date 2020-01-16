Batman'da Kapan-4 Mava Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da Kapan-4 Mava Operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Batman'da Kapan-4 Mava Operasyonu başlatıldı

6 saat önce

Kapan-4 Mava Operasyonu İçişleri Bakanlığınca, Batman'da 795 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-4 Mava Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Kapan-4 Mava Operasyonu İçişleri Bakanlığınca, Batman'da 795 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-4 Mava Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Batman'da Kapan-4 Mava Operasyonu başlatıldı

Jandarma, Batman, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:50 Kaynak: AA
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