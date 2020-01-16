Batman'da Kapan-4 Mava Operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Batman'da Kapan-4 Mava Operasyonu başlatıldı
6 saat önce
Kapan-4 Mava Operasyonu İçişleri Bakanlığınca, Batman'da 795 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-4 Mava Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:50 Kaynak: AA
Kapan-4 Mava Operasyonu İçişleri Bakanlığınca, Batman'da 795 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-4 Mava Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.
Son Dakika Eşini elinden bıçaklayan 4 çocuk babası, temizlik maddesi içerek hayatına son verdi 100 Bin Sosyal Konut Projesi için kuralar Şubat'ta çekilecek Beyoğlu'nda taksici kendini emniyet kemerine kilitleyip polise direndi Sivas lüks araçtaki 70 bin liralık 3 pırlanta yüzük çalındı