Batman'da Kapan-4 Mava Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da Kapan-4 Mava Operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Batman'da Kapan-4 Mava Operasyonu başlatıldı

7 saat önce

İçişleri Bakanlığınca Batman'da teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Kapan-4 Mava Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Batman'da teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Kapan-4 Mava Operasyonu başlatıldı. Operasyona 795 personel katılıyor.

İçişleri Bakanlığınca Kapan operasyonları kapsamında Batman'ın Mava bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Kapana-4 Mava Operasyonu başlatıldı. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı ve Batman İl Jandarma Komutanının bizzat yönettiği operasyona Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden 795 personelden oluşan 52 tim katılıyor.

Yurt içinde terörle mücadeleye yönelik olarak İçişleri Bakanlığınca başlatılan Kapan operasyonları zorlu hava koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor. Mardin'de "Kapan-1 Bagok" ile başlayan operasyonlar, Hatay'da "Kapan-2 Amanoslar", Hakkari'de "Kapan-3 Kavaklı" operasyonları ile devam ediyor.

(Mehmet Kalay/İHA)

Batman'da Kapan-4 Mava Operasyonu başlatıldı

Jandarma, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polis müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz
Kocası tarafından aldatılan kadının intikamı çok acı oldu! Sabah uyanan koca, soluğu acil serviste aldı Arkadaşının kapısına, "Mahrem görüntülerin elimde" yazılı not bırakıp 350 bin lira para istedi 100 Bin Sosyal Konut Projesi için kuralar Şubat'ta çekilecek

Son Dakika Haberleri
17:08 Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
17:07 Türkiye'nin en büyük 3'üncü gök taşı, Çorum Müzesi'nde sergileniyor - Son Dakika
17:06 Polis memuru yaşamına son verdi - Son Dakika
17:06 KAMERASIZ YERLERİ SEÇİYORLARDI, KAMERAYA YAKALANDILAR - Son Dakika
17:02 Ağrı Valisi Elban, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'u ziyaret etti - Son Dakika
16:02 Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı - Son Dakika
16:01 Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 17:10:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Batman'da Kapan-4 Mava Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]