Batman'da kar kalınlığı 2 metreyi aştı, yol açma çalışmaları güçlükle yürütülüyor - Son Dakika
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Batman'da kar kalınlığı 2 metreyi aştı, yol açma çalışmaları güçlükle yürütülüyor

24.03.2022 11:42

Batman'da kar kalınlığı 2 metreyi aştı, yol açma çalışmaları güçlükle yürütülüyorBATMAN Batman'da yoğun yağışın ardından kar kalınlığının iki metreyi bulduğu Sason ile Kozluk ilçelerinde İl Özel İdaresine bağlı şantiye ekipleri, yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor.

Batman'da kar kalınlığı 2 metreyi aştı, yol açma çalışmaları güçlükle yürütülüyor

BATMAN Batman'da yoğun yağışın ardından kar kalınlığının iki metreyi bulduğu Sason ile Kozluk ilçelerinde İl Özel İdaresine bağlı şantiye ekipleri, yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor.

Ekiplerin koordineli yoğun çalışmaları sonucu köy yollarının sürekli açık tutulmaya çalışıldığı 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan Sason ile Kozluk ilçelerinde, bir haftada 170 yerleşim yeri yolu temizlenerek ulaşıma açıldı. Sason ilçesinde bazı yerlerde kar kalınlığının kepçelerin boyunu aştığını belirten Sason şantiye ekibi şefi Mehmet Salih Yıldız, "Kar yağışı devam ediyor. Gördüğünüz gibi çalışmaları yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle güçlükle yürütüyoruz. Bütün köy ve mezraa yolları kapanmıştı. Ancak çalışmalarımız devam ediyor. Allah'ın izniyle tüm yerleşim yerlerindeki yolları en kısa zamanda temizleyerek ulaşıma açacağız" dedi.

"Kepçeler bile yolu açmakta zorlanıyor"

Köy yolunda kar kalınlığın 2 metreyi aştığını belirten vatandaş Cuma Ağaya, "Bu yaşıma kadar geldim bu kadar kar yağışı görmedim. Sason ilçesine bağlı Dağçatı köy yolunda temizleme çalışmaları yürütülüyor. Kepçe yolun üzerinde çalışıyor, ama kepçe bile açmakta zorlanıyor" diye konuştu.

Yoğun geçen yağışların ardından Sason, Kozluk ve Gercüş ilçelerine bağlı 170 köy yolunu temizleyen ekipler, kapalı kalan 50 civarındaki yerleşim yerleri yolunu açma çalışmalarına devam ediyor.

Batman'da kar kalınlığı 2 metreyi aştı, yol açma çalışmaları güçlükle yürütülüyor
Batman'da kar kalınlığı 2 metreyi aştı, yol açma çalışmaları güçlükle yürütülüyor
Batman'da kar kalınlığı 2 metreyi aştı, yol açma çalışmaları güçlükle yürütülüyor

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Batman, Kozluk, Sason, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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