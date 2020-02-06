Batman'da kar nedeni ile kapanan köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Batman'da kar nedeni ile kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

7 saat önce

Batman'ın Sason, Kozluk ve Gercüş ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 85 köy ve çok sayıda mezra yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Batman'da kar nedeni ile kapanan köy yolları ulaşıma açıldı, System.String[]

Batman'ın Sason, Kozluk ve Gercüş ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 85 köy ve çok sayıda mezra yolu tekrar ulaşıma açıldı.


Geçtiğimiz hafta il genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sason, Kozluk ve Gercüş ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 85 köy ve çok sayıda mezra yolu, yapılan çalışmalar neticesinde tekrar ulaşıma açıldı.


Karla mücadelenin yanı sıra bazı yerlerde meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları sonrası kapanan Sason'a bağlı Derince grup köy yolu ile Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köy yoları tekrar ulaşıma açıldı. Kapalı olan köy ve mezra yollarında çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - BATMAN

Batman, Kozluk, Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:19 Kaynak: İHA
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