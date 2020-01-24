Batman'da kar nedeniyle 170 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Batman'da etkili olan kar yağışından dolayı 170 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Batman'ın Gercüş ve Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 90 köy ve 80 mezra yolunun ulaşıma açılması amacıyla İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle çalışma sürdürüyor.

Sason İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefi Fikret Kılıç, kar yağışından dolayı kapanan yolları açtıklarını ancak gece oluşan tipiden dolayı yolların yeniden kapandığını söyledi.

Vali Hulusi Şahin'in köy yollarının kapalı kalmaması talimatı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Kılıç, ekiplerin 7 gün 24 esasına göre saat çalıştığını bildirdi.

Karın keyfini çocuklar çıkarıyor

Öte yandan kent merkezinde çocuklar doyasıya karın keyfini yaşadı. Bazı çocuklar, parklarda poşet ve plastik leğenlerle karda kaydı.

Kardelen Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Mustafa Yeşil, dışarı çıktığı sırada kar sürpriziyle karşılaştığını ve kar yağışıyla mutlu olduğunu söyledi.

İl dışından gelen Reşat Arıca ise "Misafirliğe gelmiştik. Burada karla karşılaştık. Kentte uzun zamandır kar yağmamış. Biz de mutlu olduk." dedi.