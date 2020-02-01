Batman'da kar nedeniyle 566 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da kar nedeniyle 566 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Batman'da kar nedeniyle 566 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 566 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Batman'da kar nedeniyle 566 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 566 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Merkez ve ilçelerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı kentte, Sason, Gercüş, Kozluk ve Hasankeyf ilçelerine bağlı 286 köy ve 280 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 25 kar küreme aracı, kepçe ve greyder ile kapanan köy yollarını ulaşıma açma çalışması yürütüyor.

Batman, Gercüş, Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:14 Kaynak: AA
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