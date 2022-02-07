Batman'da kar nedeniyle kapalı 14 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Batman'da kar nedeniyle kapalı 14 köy yolu ulaşıma açıldı

BATMAN Batman'da, geçtiğimiz günlerde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı.

Batman ve ilçelerinde geçtiğimiz günlerde başlayan ve özellikle Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için Batman İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma sarf etti. Karla mücadele ekiplerinin, Sason ilçesinde kapalı 14 köy yolunda yaptıkları yoğun çalışmalarla tamamını ulaşıma açtığı belirtildi.