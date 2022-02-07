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Batman'da kar nedeniyle kapalı 14 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Batman'da kar nedeniyle kapalı 14 köy yolu ulaşıma açıldı

07.02.2022 15:38

Batman'da kar nedeniyle kapalı 14 köy yolu ulaşıma açıldıBATMAN Batman'da, geçtiğimiz günlerde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı.

Batman'da kar nedeniyle kapalı 14 köy yolu ulaşıma açıldı

BATMAN Batman'da, geçtiğimiz günlerde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı.

Batman ve ilçelerinde geçtiğimiz günlerde başlayan ve özellikle Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için Batman İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma sarf etti. Karla mücadele ekiplerinin, Sason ilçesinde kapalı 14 köy yolunda yaptıkları yoğun çalışmalarla tamamını ulaşıma açtığı belirtildi.

Batman'da kar nedeniyle kapalı 14 köy yolu ulaşıma açıldı
Batman'da kar nedeniyle kapalı 14 köy yolu ulaşıma açıldı
Batman'da kar nedeniyle kapalı 14 köy yolu ulaşıma açıldı

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Batman, Sason, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Batman'da kar nedeniyle kapalı 14 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da kar nedeniyle kapalı 14 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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