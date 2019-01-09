Son Dakika Haberleri: Batman'da Kar Yağışı

Batman'da Kar Yağışı

1 saat önce

Batman'da kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Batman'da Kar Yağışı, System.String[]
Batman'da kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.


Batman'ın Sason, Gercüş ve Kozluk ilçelerinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle söz konusu ilçelere bağlı 70 köy ve bağlı 30 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.


Gercüş ilçesinde de taşımalı eğitimin verildiği 21 okulda eğitime bugün ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Sason, Gercüş, Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merhum İş Adamı Necat Nasıroğlu, Vefatının Birinci Yıl Dönümünde Anıldı Cumhurbaşkanı Danışmanı Olan Mariam Kavakçı, Fotoğraflarıyla Konuşuluyor

Son Dakika! İngiltere Başbakanı May: Avrupa Birliğinden 29 Mart'ta Ayrılacağız Demet Akalın Bağış Gecesinde Müslüm Gürses'in Gömleğine 10 Bin TL, Ferman Toprak ise Yüzüğüne 23 Bin TL Ödedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 16:20:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]