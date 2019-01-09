Batman'da Kar Yağışı
1 saat önce
Batman'da kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.
Batman
'da kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.
Batman'ın Sason
, Gercüş
ve Kozluk
ilçelerinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle söz konusu ilçelere bağlı 70 köy ve bağlı 30 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Gercüş ilçesinde de taşımalı eğitimin verildiği 21 okulda eğitime bugün ara verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:52 Kaynak: AA
Merhum İş Adamı Necat Nasıroğlu, Vefatının Birinci Yıl Dönümünde Anıldı
Cumhurbaşkanı Danışmanı Olan Mariam Kavakçı, Fotoğraflarıyla Konuşuluyor
Son Dakika! İngiltere Başbakanı May: Avrupa Birliğinden 29 Mart'ta Ayrılacağız
Demet Akalın Bağış Gecesinde Müslüm Gürses'in Gömleğine 10 Bin TL, Ferman Toprak ise Yüzüğüne 23 Bin TL Ödedi