Batman'da kar yağışı nedeniyle 157 yerleşim yerinde ulaşım kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da kar yağışı nedeniyle 157 yerleşim yerinde ulaşım kapandı

21.03.2022 09:12

Batman'da kar yağışı nedeniyle 157 yerleşim yerinde ulaşım kapandıBATMAN Batman'da Mart sonlarında 3 gündür aralıksız etkili olan kar yağışı nedeniyle 157 yerleşim noktasına ulaşım yolları kapandı.

Batman'da kar yağışı nedeniyle 157 yerleşim yerinde ulaşım kapandı

BATMAN Batman'da Mart sonlarında 3 gündür aralıksız etkili olan kar yağışı nedeniyle 157 yerleşim noktasına ulaşım yolları kapandı.

Batman genelinde kar yağışı devam ederken, özelikle 3 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağı eteklerinde bulunan Sason ile Kozluk ilçelerinde yer yer kar kalınlığı 2 metreyi aştığı görüldü. Sason ilçesinde kar kalınlığı bazı yerlerde kepçelerin boyunu aştığını belirten Şantiye ekibi şefi Mehmet Salih Yıldız, kar yağışının devam ettiğini ifade ederek, köy yollarında aralıksız çalıştıklarını kaydetti. Kar yağışı nedeniyle Sason ilçesinde 110, Kozluk ilçesinde 40, Gercüş ilçesinde 7 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Kapalı olan yerleşim yollarında İl Özel İdaresine bağlı şantiye ekiplerinin açma çalışmaları devam ediyor.

Batman'da kar yağışı nedeniyle 157 yerleşim yerinde ulaşım kapandı
Batman'da kar yağışı nedeniyle 157 yerleşim yerinde ulaşım kapandı
Batman'da kar yağışı nedeniyle 157 yerleşim yerinde ulaşım kapandı

YORUMLAR
500
20 Mart 2022 Haberleri 20 Mart 2022 Haberleri Iğdır-Ağrı yolu kar yağışı sonrası boş kaldı Iğdır-Ağrı yolu kar yağışı sonrası boş kaldı

Batman, Sason, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Batman'da kar yağışı nedeniyle 157 yerleşim yerinde ulaşım kapandı - Son Dakika


Son Dakika
09:11 NATO Genel Sekreteri Rusya-Ukrayna savaşını yorumladı, Türkiye'nin arabuluculuk rolünden takdirle bahsetti!
08:57 Sevilen dizi Teşkilat, son bölümü ile ekranlara geldi! Mete başkan hayatının en önemli kararını vermek zorunda kaldı!
08:57 Zelenski, İsviçre Parlamentosu'na seslendi: Savaşın sorumlularının İsviçre'deki hesaplarını dondurun
08:56 Ramazan ayı yaklaştı: Emekliler bu yılki bayram ikramiyelerini merak ediyor? İşte o rakamlar
08:48 Yargı dün akşam sevenleriyle buluştu! Yeni bölümde Ceylin babasının ölüm haberiyle yüzleşti!
08:41 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Er ya da geç Putin'le görüşeceğim, toplantı Kudüs'te bile olabilir
08:40 Doktora şiddet uygulayıp hastaneyi birbirine katmış! O şehir magandasından akılalmaz sözler: Hepinizi gömmezsem adam değilim
08:02 Türkü evinde istek parça kavgası, 1 yaralı var: İşte ortalığın savaş alanına dönüştüğü o anlar
08:33 Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! İşte güncel döviz kurları
08:25 Altın yeni haftaya düşüşle başladı! İşte 21 Mart güncel altın fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 09:19:05. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da kar yağışı nedeniyle 157 yerleşim yerinde ulaşım kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement