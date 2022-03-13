Batman'da karavanlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Batman'da karavanlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 7 Mart'ta kenti tanıtmak için gelen "YouTuberlara" ait karavan tarzı araçlardan hırsızlık yapıldı.

Karavanlardan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.G, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

"YouTuberlara" ait 2 fotoğraf makinesi, dizüstü bilgisayarlar ve çantaları, 2 lens, hard disk, 5 fotoğraf makinesi bataryası, mikrofon, kamera, mont, 3 kol saati, güneş gözlüğü ve 3 şarj aleti satıldıkları yerden alınarak sahiplerine teslim edildi.