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Batman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen bekçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Batman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen bekçi hastaneye kaldırıldı

02.02.2022 14:25
Batman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen bekçi hastaneye kaldırıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde ısınmak için kovada odun yakan inşaat bekçisi karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde ısınmak için kovada odun yakan inşaat bekçisi karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesindeki bir inşaatta bekçilik yapan Ramazan Ekinci (23) gece ısınmak için soba kovası içinde odun yaktı.

Ekinci, kovayı gece kaldığı kulübeye aldı.

Ekinci'yi sabah kulübede hareketsiz halde gören işçiler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ekinci'nin karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Ekinci, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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İnşaat, Gercüş, Ekinci, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen bekçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen bekçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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