Batman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi
47 dakika önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldıAlınan bilgiye göre, Öteyaka köyünde oturan Derviş Yılmaz (86), Hamdiye Yılmaz (85) ile Mevlüde Muhammed (22) evdeki sobadan zehirlendiklerini fark etmeleri üzerine cep telefonuyla...
Batman
'ın Gercüş
ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Alınan bilgiye göre, Öteyaka köyünde oturan Derviş Yılmaz
(86), Hamdiye Yılmaz (85) ile Mevlüde Muhammed (22) evdeki sobadan zehirlendiklerini fark etmeleri üzerine cep telefonuyla ulaştıkları yakınlarından yardım talep etti.
Durumun iletilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis
ekipleri, 3 kişiyi Gercüş Devlet Hastanesine kaldırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:04 Kaynak: AA
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