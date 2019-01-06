Son Dakika Haberleri: Batman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Batman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

47 dakika önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldıAlınan bilgiye göre, Öteyaka köyünde oturan Derviş Yılmaz (86), Hamdiye Yılmaz (85) ile Mevlüde Muhammed (22) evdeki sobadan zehirlendiklerini fark etmeleri üzerine cep telefonuyla...

Batman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Öteyaka köyünde oturan Derviş Yılmaz (86), Hamdiye Yılmaz (85) ile Mevlüde Muhammed (22) evdeki sobadan zehirlendiklerini fark etmeleri üzerine cep telefonuyla ulaştıkları yakınlarından yardım talep etti.

Durumun iletilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, 3 kişiyi Gercüş Devlet Hastanesine kaldırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:04 Kaynak: AA

Derviş Yılmaz, Gercüş, Batman, Güncel
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