Batman'da karda mahsur kalan 10 işçi kurtarıldı - Son Dakika

Gercüş ilçesine bağlı Becirman köyü yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 işçi kurtarıldı.

İlçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Becirman köy yolu kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandı.

Bir tekstil firmasında çalışan işçileri taşıyan minibüs, köy yolunda mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi Gercüş Şantiye Şefliği ekipleri yolu ulaşıma açarak, minibüsteki 10 işçiyi köye ulaştırdı.

Tipi nedeniyle aracın ilerleyemediğini kaydeden sürücü Kudbettin Aslan, "İş dönüşü aracımız yolda kaldı. Çok kötü bir tipi vardı. Sağ olsun, ekipler geldi bizi kurtardı. Ekiplere teşekkür ederiz." dedi.