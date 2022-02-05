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Batman'da karda mahsur kalan minibüsteki 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Batman'da karda mahsur kalan minibüsteki 4 kişi kurtarıldı

05.02.2022 12:00
Batman'da karda mahsur kalan minibüsteki 4 kişi kurtarıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan minibüsteki 4 kişinin kurtarılması için ekipler seferber oldu.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan minibüsteki 4 kişinin kurtarılması için ekipler seferber oldu.

Gercüş ilçesine bağlı Serin köyünün yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanması sonucu bir minibüsteki 4 kişi yolda mahsur kaldı.

Minibüs sürücüsü Nevaf Aslan'ın yetkililerden yardım istemesi üzerine İl Özel İdaresi Gercüş Şantiye Şefliği ekiplerince köy yolu ulaşıma açılarak, minibüsteki 4 kişi kurtarıldı.???????

İlçede kar nedeniyle kapanan Kögçepınar, Seki ve Serin köyünün yolu da ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

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Gercüş, Batman, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da karda mahsur kalan minibüsteki 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika


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