Batman'da Karla Mücadele
22 dakika önce
Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı kapanan Dağçatı ve Dörtbölük köy yolu ulaşıma açıldı.
Batman
'ın Sason
ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı kapanan Dağçatı ve Dörtbölük köy yolu ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sason ilçesine bağlı 6 köy ile 6 mezra yolu kar nedeniyle 3 gün önce ulaşıma kapandı. Kar
kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede yapılan çalışmalar sonucunda Dağçatı ve Dörtbölük köy yolu ulaşıma açıldı.
4 köy ile 6 mezranın yolunun açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:38 Kaynak: AA
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