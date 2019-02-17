Son Dakika Haberleri: Batman'da Karla Mücadele

Batman'da Karla Mücadele

22 dakika önce

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı kapanan Dağçatı ve Dörtbölük köy yolu ulaşıma açıldı.

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Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı kapanan Dağçatı ve Dörtbölük köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sason ilçesine bağlı 6 köy ile 6 mezra yolu kar nedeniyle 3 gün önce ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede yapılan çalışmalar sonucunda Dağçatı ve Dörtbölük köy yolu ulaşıma açıldı.

4 köy ile 6 mezranın yolunun açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:38 Kaynak: AA

Sason, Kar, Batman, Güncel
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