Batman'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Batman'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

7 saat önce

Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 242 köy ile 240 mezra yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Batman'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 242 köy ile 240 mezra yolu tekrar ulaşıma açıldı.


Geçtiğimiz hafta yurt genelinde etkili olan kar yağışı, Batman'da da hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelere bağlı 249 köy ve 281 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekiplerince yapılan çalışmaların ardından 242 köy ve 240 mezra yolu tekrar ulaşıma açıldı. Kalan 7 köy ve 41 mezra yolunun açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - BATMAN

Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Soğuk hava ve açlığa dayanamayan tilki donarak telef oldu
İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti Son dakika: Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verildi Manisa'daki deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama: Yavaş depremler devam ediyor

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:10:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Batman'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]