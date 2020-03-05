Batman'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Batman'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Batman'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni bazı köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdareye bağlı şantiye ekipleri kapanan yolları tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlattı.


Batman'dal merkez ve bazı ilçelerinde yaz havası yaşanırken, Sason'un yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle ilçedeki bazı köy ve mezraa yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdareye bağlı ilçe şantiye ekipleri, kapanan köy yollarını tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde köy yollarının tamamı ulaşıma açılırken, mezra yollarının ulaşıma açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - BATMAN

Batman, Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:41 Kaynak: İHA
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