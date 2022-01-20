Batman'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Batman Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde trafikte aksamaların yaşanmaması çalışmalarını sürdürüyor.

Batman Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalarını arttırdı.

Kentte 4 kamyon, 2 greyder, kar küreme aracı, 2 loder, 2 kepçe, 2 pikap, 22 personel, trafik akışının sorunsuz bir şekilde devam etmesi için yoğun bir çalışma sürdürüyor.

Yol açma ve tuzlama çalışmalarına başlayan ekipler, kar yağışı ve buzlanmanın yoğun olduğu Emekli TOKİ, Memursen TOKİ, Kuyubaşı TOKİ ve Tilmerç Mahallesinde çalışma yaptı.