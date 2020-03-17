Batman'da karla mücadele çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika
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Batman'da karla mücadele çalışmalarında sona gelindi

6 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezraa yollarının ulaşıma açma çalışmalarında sona gelindi.

Batman'da karla mücadele çalışmalarında sona gelindi, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezraa yollarının ulaşıma açma çalışmalarında sona gelindi.


Batman'da geçtiğimiz ay il genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl merkezi, Hasankeyf, Beşiri ve Gercüş ilçelerinde güneşin yüzünü göstermesiyle etkisini kaybeden kar nedeniyle ulaşıma kapanan 138 köy ve 200 den fazla mezraa yolunun yapılan çalışmalar neticesinde tekrar ulaşıma açıldığı öğrenildi. Son olarak Sason ilçesi Yuvalar köyüne bağlı Üçdirek mezraa yolunun kapalı olduğu ve açma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - BATMAN

Hasankeyf, Batman, Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:28 Kaynak: İHA
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