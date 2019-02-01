Batman'da Karla Mücadele Çalışması

Kar yağışı sonucu ulaşıma kapanan Batman'ın Sason ilçesine bağlı Çakırpınar köyü Han mezrası yolu ekiplerin 12 saat süren çalışması sonucu yeniden açıldı.

Kar yağışı sonucu ulaşıma kapanan Batman'ın Sason ilçesine bağlı Çakırpınar köyü Han mezrası yolu ekiplerin 12 saat süren çalışması sonucu yeniden açıldı.





Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu ilçede, kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye ulaştı.





Yoğun kar yağışından dolayı ilçeye bağlı Çakırpınar köyü Han mezrası yolu ulaşıma kapandı.





Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, 12 saat süren çalışması sonucu mezranın yolu ulaşıma açıldı.

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